على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أمس ومقتل قيادات من الإيرانيين.. شعبة المخابرات العسكرية تنفذ حملة أمنية في منطقة المزة فيلات وتعتقل شخصين على الأقل

محافظة دمشق: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شعبة المخابرات العسكرية نفذت خلال الساعات الفائتة حملة أمنية واسعة في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة يوم أمس السبت، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المخابرات العسكرية اعتقلت شخصين اثنين على الأقل حتى هذه اللحظة من القاطنين في المزة فيلات، أحدهما صف ضابط، وسط استمرار الحملة.

يأتي ذلك بعد مقتل 10 أشخاص يوم أمس باستهداف إسرائيلي لمبنى في حي النزة فيلات بالعاصمة دمشق، والقتلى هم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية.

ويقع المبنى المستهدف، ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو أحد مباني الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما ويقطن في الحي قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني وحركة “الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” اللبناني.

واستخدمت إسرائيل في استهدافها الجديد ذات الطريقة حينما اغتالت رضى موسوي قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى الاستهداف للمبنى بعد رصد تحركات ودخول شخصيات إليه صباح السبت.