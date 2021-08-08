على خلفية الاعتداء على قيادي في الفرقة التاسعة.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب

على خلفية الاعتداء على قيادي في الفرقة التاسعة.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب

محافظة حلب :اعتدى عناصر من فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا بالضرب المبرح على قيادي في الفرقة التاسعة “أبو عبدو علولو”، مساء اليوم.

وفي سياق ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أحرار الشام والفرقة التاسعة وسط مدينة عفرين على أوتوستراد شارع الفيلات، وتسبب الاشتباكات بحالة هلع ورعب بين أهالي عفرين القاطنين على شارع الفيلات، وسط استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة في الاشتباكات.

واقتحم فصيل أحرار الشرقية منازل عناصر من الفرقة التاسعة على شارع الفيلات، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، ومناشدات من قبل الأهالي للتدخل وفض الاشتباكات بين الطرفين.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة عدد من المواطنين بينهم طفل.

وفي 3 آب، اعتقل عناصر حاجز تابع لـ”الشرطة العسكرية” في مدينة إعزاز، شاباً من أبناء قرية الزيارة في ناحية شيراوا بريف عفرين، في 1 آب/أغسطس، أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية عبر ريف مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

كما اعتقلت دورية مشتركة للاستخبارات التركية والشرطة العسكرية مواطنين اثنين وهما أب وابنه من أهالي قرية شوربة التابعة إلى ناحية معبطلي واقتادوهما إلى ناحية المعبطلي، دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام مجموعة من الرعاة في قرية كفردلي تحتاني بقطع وتخريب أكثر من 40 شجرة زيتون بين قريتي كفردلي تحتاني وقرية فقيران ليل أمس الاثنين، وتعود ملكيتها إلى أهالي قرى كفردلي تحتاني وكوركان وفقيران، ويأتي ذلك بعد يومين من قيام فرقة الحمزة بإزالة عدد من حواجزها في قرى كفردلي تحتاني وكفردلي فوقاني و معراته وقرية مازن وفقيران.

ونشر المرصد السوري، أمس، بأن عناصر من الشرطة المدنية في ناحية راجو بريف عفرين، اعتقلوا رئيس غرفة الزراعة في المجلس المحلي لناحية راجو، وذلك من منزله في قرية كويرا بناحية راجو بتاريخ 28 تموز الفائت، واقتادوه إلى المراكز الأمنية، دون معرفة التهمة الموجهة إليه.