على خلفية التصعيد المدفعي التركي على خطوط التماس.. استشهاد وإصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة بريف عين عيسى

محافظة الرقة: استشهدت امرأة، وأصيب زوجها بجروح مع اثنين من أطفالهما، نتيجة، تعرض منزلهم، في قرية الخالدية بريف عين عيسى، للقصف المدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة “نبع السلام”.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، ضمن مناطق ” نبع السلام” شرق رأس العين، قرى محرملة والأسدية وتل الورد والكوزلية وتل اللبن وأم الخير بريفي تل تمر وأبو راسين ومحيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، معلومات عن حركة نزوح للمدنيين شهدتها المناطق المستهدفة، باتجاه المناطق الأمنة، وانتشار حالة من الرعب والهلع بين المدنيين على خلفية القصف المتواصل سواء أكان بالطيران المسير أو الحربي على مواقع ومنشأت حيوية ضمن مناطق شمال شرق سوريا منذ أكثر من يومين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تصعيدا لافتا من قبل سلاح الجو التركي، استهدف مواقع وبنى تحتية في مناطق متفرقة، خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.