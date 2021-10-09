على خلفية التوتر في تل براك بالحسكة.. “الأسايش” تفرج عن 13 شخصًا وتحتفظ بـ4 لتقديمهم إلى القضاء

محافظة الحسكة: لا تزال قوات الأمن الداخلي، تحتجز 4 موقوفين لتقديمهم إلى المحكمة، بتهمة حرق حاجز لـ”الأسايش” في محيط قرية تل براك في ريف الحسكة، بينما أفرجت عن جميع الموقوفين بعد ساعات من توقيفهم، والذي يبلغ عددهم نحو 13 شخصًا، على خلفية التوتر في ريف القرية تل براك، وقيام مجموعة من المواطنين بحرق حاجز لـ “الأسايش” على طريق القامشلي – تل براك، بعد حدوث توتر وإطلاق نار بين أفراد موالين للنظام و”الأسايش” في منطقة تل براك.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس، بأن اجتماع جرى بين وجهاء من قبيلة “البوخطاب” في منطقة تل براك بريف الحسكة، وقياديين في قوات سوريا الديمقراطية في مقر قيادة قوى الأمن “الأسايش” في تل براك، على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة، وقيام مجموعة من المواطنين بإحراق حاجز لـ “الأسايش” على طريق القامشلي – تل براك، بعد حدوث توتر وإطلاق نار بين أفراد موالين للنظام و”الأسايش” في منطقة تل براك، أصيب على إثرها 9 مواطنين، على خلفية عمليات سرقة محولات طاقة كهربائية من ريف تل براك في ريف الحسكة، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحدوث توتر بين موالين للنظام ودوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة تل براك، الأمر الذي أدى لحدوث تدافع وإطلاق نار من قِبل “الأسايش” وسقوط نحو 9 جرحى من المدنيين، بعضهم أُصيب بجراح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي مدينة القامشلي، وسط توتر يسود بلدة تل براك، وأنباء عن قيام بعض من أهالي تل براك بمهاجمة حواجز لـ “الأسايش” في المنطقة.