على خلفية العثور على دراجة نارية مفخخة وتفكيكها.. حملة اعتقالات واسعة لجهاز “الأمن العام” طالت أكثر من 15شابا في معرة مصرين بريف إدلب

على خلفية العثور على دراجة نارية مفخخة وتفكيكها.. حملة اعتقالات واسعة لجهاز “الأمن العام” طالت أكثر من 15شابا في معرة مصرين بريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جهاز “الأمن العام” التابع لهيئة “تحرير الشام” نفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة معرة مصرين بريف إدلب على خلفية عثوره على دراجة نارية مفخخة معدة للتفجير يوم أمس، وتفكيكها.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن حملة الاعتقالات طالت نحو 15 شاباً من بلدة معرة مصرين وسط استنفار تشهده البلدة من نشر حواجز أمنية وتدقيق على حركة دخول المدنيين وخروجهم من البلدة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، أن حاجز يتبع لهيئة “تحرير الشام” عمد على اعتقال ثلاثة عناصر جهادية أحدهم ينتمي لكتائب الفتح المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، لأسباب غير معروفة، وذلك على الطريق الواصل بين منطقتي التوامة وترمانين في الريف الشمالي لمحافظة إدلب.