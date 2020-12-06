على خلفية القصف التركي المستمر على المنطقة.. حركة نزوح للمدنيين من أبو رأسين “زركان” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حركة نزوح للمدنيين شهدتها قرى وبلدات أبو رأسين “زركان” نحو القرى والبلدات الشرقية، وذلك خوفاً من القصف التركي الذي يطال المنطقة بشكل متصاعد خلال الفترة الأخيرة، في حين، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد قصفًا صاروخيًا تركيًا طال قرى وبلدات ” دادا عبدال , نويحات , صفا , حجي بوبي , تل حرمل , خط الجبهة الفاصل بشكل كامل , واطراف زركان “، وتسبب القصف بحدوث أضرار مادية في منازل المدنيين، بالإضافة لإصابة اثنين من عناصر قوات النظام بجراح.

وقصفت القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، مساء الأمس، مناطق بالقرب من مواقع قوات النظام عند أطراف بلدة أبو راسين ( زركان) بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور دادا عبدال ونويحات وبسيس ومطموره في المنطقة ذاتها.

وأسفر القصف عن سقوط عدة قذائف على منازل المدنيين، ما أدى إلى نزوح الأهالي من تلك القرى، نزوحاً جزئياً إلى قرى مجاورة أكثر أمناً.

وفي ريف الرقة الشمالي، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، محيط عين عيسى.

وفي سياق ذلك، شهدت محاور قريتي صيدا ومعلق، قصفاً متبادلاً بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.