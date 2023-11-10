على خلفية القصف الروسي.. إصابة عنصر من “هيئة تحرير الشام” في بلدة الرويحة جنوب إدلب

على خلفية القصف الروسي.. إصابة عنصر من “هيئة تحرير الشام” في بلدة الرويحة جنوب إدلب

أصيب عنصر من “هيئة تحرير الشام” بجروح، إثر غارة نفذها الطيران الحربي الروسي، مساء اليوم، على المنطقة الواقعة بين بلدة الرويحة وسرجة جنوب إدلب.

ونفذ الطيران الحربي الروسي، مساء اليوم 3 غارات جوية على مواقع في محيط بلدة احسم بجبل الزاوية ، بالإضافة إلى تنفيذ غارة واحدة بالصواريخ الفراغية على بلدة سرجة جنوبي ادلب.

وبذلك، يرتفع إلى 60 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 105 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 26 مدني بينهم 5 سيدات و6 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب