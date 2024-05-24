على خلفية المشاركة في المظاهرات ضد “الجولاني”.. جهاز الأمن العام يعتقل ناشطين اثنين تعسفياً في مدينة إدلب

على خلفية المشاركة في المظاهرات ضد “الجولاني”.. جهاز الأمن العام يعتقل ناشطين اثنين تعسفياً في مدينة إدلب

محافظة إدلب: اعتقل جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام اليوم أحد الناشطين في مدينة إدلب، كما أقدم عناصر جهاز الأمن العام على اعتقال ناشط وفنان تشكيلي في المدينة على خلفية المشاركة في المظاهرات الشعبية التي خرجت مطالبة بإسقاط “الجولاني”، متزعم “الهيئة”، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين اليوم إلى 4 في إدلب وريفها.

و عمد عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام اليوم إلى اعتقال مواطن تتهمه بالتحريض على خروج المظاهرات المطالبة بإسقاط “الجولاني”، متزعم “الهيئة” في بلدة الفوعة بريف إدلب، كما اعتقل جهاز الأمن العام مواطن آخر متهم بأنه أحد منظمي المظاهرات في بلدة بنش شمالي إدلب، وجرى اقتيادهما لجهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وخرجت العديد من المظاهرات اليوم في مدن وبلدات عدة ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مطالبة برحيل “الجولاني”، ومنددة بممارسات هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني، بالرغم من القبضة الأمنية المشددة وانتشار العديد من الحواجز العسكرية منذ ساعات الصباح الأولى منعاً لخروج المظاهرات.