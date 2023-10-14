على خلفية الهجوم على بئر نفطي.. “قسد” تعتقل 4 مطلوبين بعد مداهمة منزلهم والاشتباك معهم 

محافظة ديرالزور: اعتقل عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، 4 مطلوبين بعد مداهمة منزلهم والاشتباك معهم، على خلفية اتهامهم بالهجوم على أحد أكبر حقول النفط بئر “الحمادة النفطي” في بلدة العزبة شمال ديرالزور.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن المطلوبين قاوموا عناصر الدورية، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح قبل أن يتم اعتقاله.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن مسلحين يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هاجموا بالأسلحة الرشاشة، بئر “الحمادة النفطي” الواقع ضمن نفوذ “قسد” في ريف ديرالزور الشمالي بمنطقة العزبة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الحفرة النفطية للبئر، وإلحاق أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبحسب المعلومات، فإن رتل عسكري تابع “لقسد” توجه إلى موقع الحريق لمعاينة الأضرار، بالتزامن مع تحليق لطائرات “الدرون” في أجواء المنطقة.