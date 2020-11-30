على خلفية انتشار السلاح والاقتتال في تل أبيض.. القوات التركية والفصائل الموالية لها يعتقلون 7 مواطنين من أبناء العشائر

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: طوقت الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بمدرعات وقوات التركية، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قرية القيصرية شرقي ناحية تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي، وشنت حملة اعتقالات طالت 4 مواطنين من عشيرة الهنادة بتهمة حيازتهم على أسلحة ثقيلة في القرية، إضافة إلى اتهامهم بقتل عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر الجبهة الشامية، 3 مواطنين من عشيرة المشهورة في مدينة تل أبيض بتهمة قتل وأسر عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، أثناء اشتباكات جرت في وقت سابق، حيث رصد المرصد السوري، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، اشتباكات عنيفة دارت بين مجموعة من المدنيين، وعناصر من “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا في السوق الرئيسي لمدينة تل أبيض شمالي الرقة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، تسببت الاشتباكات بارتقاء مواطن برصاص عناصر “الجبهة الشامية” وسقوط 4 جرحى على الأقل من عناصر “أحرار الشرقية” الذين تدخلوا لفض النزاع الحاصل وسط سوق تل أبيض ومعلومات عن وقوع جرحى من المدنيين نتيجة تساقط رصاصات عشوائية فوق رؤوسهم في السوق، وشهدت تل أبيض استنفاراً لعناصر “الجبهة الشامية” الذين جلبوا تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.