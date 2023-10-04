على خلفية تجدد ثأر قديم.. إصابة شاب بجروح بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور : أصيب شخص بجروح، على خلفية اندلاع مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح، بين عائلتين، بسبب تجدد ثأر قديم، في بلدة هجين ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 112 اقتتال، أسفرت عن مقتل70 شخص بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 143 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 79 في دير الزور أسفر عن مقتل 39 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 81 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

–10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

-18 في الرقة، أسفر عن مقتل 16 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.