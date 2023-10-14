على خلفية تجدد ثأر قديم.. مقتل شخص في اقتتال عائلي بريف دير الزور الغربي

محافظة ديرالزور: قتل شخص، على خلفية اشتباكات بين عائلتين من عشيرة ” البكارة”، على خلفية تجدد قضية ثأر قديم، في بلدة محيميدة بريف ديرالزور الغربي، وسط انتشار حالة من الخوف والرعب بين المدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 113 اقتتال، أسفرت عن مقتل71 شخص بينهم 6أطفال و4 سيدات، وإصابة 143 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

– 80 في دير الزور أسفر عن مقتل 40 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 81 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

–10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

-18 في الرقة، أسفر عن مقتل 16 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.