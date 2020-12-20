على خلفية تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي.. “شركة وتد” تقوم بتخفيض أسعار المحروقات في إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام شركة “وتد” للمحروقات بتخفيض أسعار المحروقات ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب، وذلك مع تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر البنزين 4,74 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,86 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,89 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,63 ليرة تركية، بينما انخفض سعر اسطوانة الغاز إلى 74 ليرة تركية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن شركة وتد للمحروقات، العاملة ضمن محافظة إدلب والتابعة لهيئة تحرير الشام، عمدت إلى رفع سعر المحروقات مرة أخرى اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر البنزين إلى 4,80 ليرة تركي، وسعر المازوت المستورد ارتفع إلى 4,92 ليرة تركية، فيما بلغ سعر اسطوانة غاز منزلي 75 ليرة تركية، بينما حافظ المازوت المكرر نوع أول وثاني على سعره عند “3.95 و 3.69” ليرة تركية.