على خلفية تراجع العملة التركية أمام الدولار.. وتد تعاود رفع سعر المحروقات ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل في إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بمحافظة إدلب، ارتفاعاً بأسعار المحروقات من قبل الشركات المتواجدة هناك والتي تتبع بشكل أو بآخر لتحرير الشام، وجرى تحديد الحد الأعلى للأسعار ضمن المحطات، وجاءت على الشكل التالي: 1 لتر بنزين مستورد يبلغ 6.66 ليرة تركية، و1 لتر مازورت مستورد نوع أول 6.29 ليرة تركية، و1 لتر مازوت مستورد ثاني 5.19 ليرة تركية، و1 لتير مازوت مكرر 4.41 ليرة تركية، بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 91 ليرة تركية، وعلى غرار كل مرة يكون تعليل ارتفاع الأسعار، بارتفاع أسعار الدولار الأميركي أمام الليرة التركية المتداولة في مناطق الفصائل بمحافظة إدلب.

المرصد السوري أشار في 24 نيسان، إلى أن شركة وتد للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام والعاملة في إدلب، عمدت إلى رفع أسعار المحروقات، على خلفية تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، حيث يتعامل البيع والشراء بالعملة التركية، ليصل سعر اللتر الواحد من المازوت المستورد إلى 6.11 ليرة، كما حددت سعر لتر البنزين الواحد 6.35 ليرات تركية، وبلغ سعر أسطوانة الغاز بسعر 89 ليرة، وتعد هذه المرة الأول التي تقوم فيها وتد برفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.