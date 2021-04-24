على خلفية تراجع قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية.. “شركة وتد” ترفع أسعار المحروقات مجددًا في إدلب

عمدت شركة وتد للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام والعاملة في إدلب، إلى رفع أسعار المحروقات، على خلفية تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، حيث يتعامل البيع والشراء بالعملة التركية، ليصل سعر اللتر الواحد من المازوت المستورد إلى 6.11 ليرة، كما حددت سعر لتر البنزين الواحد 6.35 ليرات تركية، وبلغ سعر أسطوانة الغاز بسعر 89 ليرة، وتعد هذه المرة الأول التي تقوم فيها وتد برفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وكان المرصد السوري رصد في 31 آذار الفائت، ارتفاعًا طرأ على أسعار المحروقات بشكل عام، حيث رفعت شركة “وتد للبترول” التابعة “لتحرير الشام” والتي تحتكر سوق المحروقات في إدلب، أسعار المحروقات مجددًا بعد تراجع قيمة الليرة التركية، ليصل سعر اللتر الواحد من المازوت المستورد إلى 6.9 ليرات ونصف، بعد أن كان بسعر 5 ليرات فقط، كما حددت سعر لتر البنزين الواحد 6.30 ليرات تركية، والذي كان بسعر 5.50 ليرات، وبلغ سعر أسطوانة الغاز بسعر 88 ليرة في حين كانت بـ 78 ليرة قبل السعر الجديد، هذه الأسعار جاءت بعد يومين فقط من تخفيض الشركة لأسعار المحروقات