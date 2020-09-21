على خلفية تسلل عناصر “قسد” نحو مواقع الفصائل الموالية لأنقرة.. القوات التركية تقصف ريف أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية نفذوا عملية تسلل باتجاه نقاط الفصائل الموالية لأنقرة على محاور قُرى دادا عبدال وأم عشبة ومحرملة في ريف أبو رأسين (زركان)، شمالي الحسكة.

وعقب ذلك ردت القوات التركية بقصفها بالمدفعية الثقيلة مناطق أم عشبة ودادا عبدال ونويحات ومحرملة على خط الجبهة، تزامنا مع قيامها بإطلاق قنابل مضيئة على محاور القتال.

ورصد المرصد السوري مساء اليوم، قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية “كورحسن ” في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام المتمركزة في القرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” من جهة، و”قسد” من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، حيث قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف “قسد” لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.