على خلفية تصاعد الهجمات والتوتر الكبير الذي شهدته المنطقة.. الفرقة الرابعة تعزز نقاطها وتحصن حواجزها في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والتي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، عمدت إلى تحصين نقاطها ومواقعها الجديدة التي عمدت إلى إنشاءها في القطاع الغربي من الريف الدرعاوي، حيث قامت برفع سواتر ترابية في النقاط الجديدة ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الفرقة الرابعة تسعى لوضع نقاط جديدة أخرى في المنطقة في إطار سعيها لتضييق الخناق على أهالي الريف الغربي لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام 2021.

وأشار المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، إلى أن قوات النظام استقدمت أسلحة ثقيلة ودبابات وذخائر مختلفة، إلى منطقة الجامعات الواقعة بين طريق بلدة المزيريب واليادودة بريف درعا.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن التعزيزات العسكرية لإنشاء ثكنة عسكرية تضم عناصر من الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لإيران.

وفي سياق ذلك، أغلقت قوات النظام طريق اليادودة-المزيريب، وحولت طريق الإمداد لها من منطقة خراب الشحم وصولًا إلى مجمع السالم في قرية نهج من ثم إلى منطقة الجامعات حيث الثكنة العسكرية.

ورصد المرصد السوري في 28 الشهر الفائت، استهداف 12 حاجزاً خلال ساعات قليلة جداً جرت جميعها عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين مجهولين، “نصرة” لريف درعا الغربي ولاسيما مدينة طفس، وتوزعت الحواجز على النحو التالي: حاجز للفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، وحاجز بين الغارية الشرقية والغارية الغربية شرقي درعا، وحاجز للمخابرات الجوية بين صيدا والغارية الغربية وحاجز للمخابرات الجوية في الكرك الشرقي بالريف ذاته، وحاجزين لأمن الدولة في جاسم شمالي درعا، وحاجز عند أطراف بصرى الشام وآخر في السهوة وحاجز على طريق تسيل -نوى وحواجز أخرى في الريف الدرعاوي، عقب ذلك قامت قوات النظام بإرسال تعزيزات عسكرية لتأمين حواجزها وتحصينها، يذكر أن الاستهدافات آنفة الذكر لم تخلف قتلى حتى اللحظة.