على خلفية تصويره لأحد الأعراس..مسلحون يختطفونه.. واحتجاجات شعبية تطالب بإطلاق سراحه

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتصم مواطنون في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي، احتجاجًا على اعتقال رجل مهجر، على خلفية تصويره إطلاق الرصاص بكثافة أثناء مرور عرس في المدينة.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح الرجل المهجر، واتهموا الفصائل الموالية لتركيا بتنفيذ الاختطاف.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، اشتباكات عنيفة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “درع الفرات” شرقي حلب، بين مسلحين من إحدى عوائل المدينة من جهة، والشرطة المدنية من جهة أُخرى، وذلك على خلفية اعتقال الشرطة المدنية لشخص من أفراد العائلة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص من العائلة وسقوط جرحى من كلا الطرفين، تزامنا مع انعدام الحركة ضمن الأحياء السكنية لمدينة الباب وإغلاق المحال التجارية خوفًا من الرصاص الطائش.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 28 تموز/يوليوم من العام المنصرم، حملة أمنية نفذتها فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” في مدينة الباب شمال شرق حلب، لإلقاء القبض على مطلوبين بتهم فساد وحيازة سلاح، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل والشرطة العسكرية من جهة، ومسلحين من عائلة “آل واكي” إحدى كبرى عوائل مدينة الباب من جهة أخرى، تزامن ذلك مع استهدافات متبادلة، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.