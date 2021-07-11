على خلفية تهجم على الكوادر الطبية.. إغلاق “مشفى آطمة الخيري” في ريف إدلب الشمالي حتى إشعار آخر

محافظة إدلب: قام عدة أشخاص ينحدرون من منطقة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، فجر اليوم الأحد بالتهجم على “مشفى آطمة الخيري”، الواقع ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بريف إدلب الشمالي، وذلك بسبب وفاة مريض قريب لهم بعد عمل جراحي في المشفى، حيث تهجم الأشخاص على الطاقم الطبي وكوادر المشفى والعبث وتخريب العديد من محتويات المشفى، وهو ما دفع المشفى إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر وسط مطالبات بضمان سلامة الكادر الطبي ومحاسبة الفعلة.