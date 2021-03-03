على خلفية ثأر قديم.. اقتتال مسلح بين عائلتين في ريف ديرالزور الشمالي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، باندلاع عراك مسلح بين عائلة “الجبر” من جهة، وعائلة الكريمات من جهة أُخرى، في بلدة العزبة شمالي دير الزور، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات بين العائلتين نتيجة قضية ثأر قديم، حيث تدخلت قوات سوريا الديمقراطية لفض الاقتتال الحاصل في المنطقة.

المرصد السوري كان قد نشر في يناير/كانون الثاني المنصرم، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات العشائرية في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي ارتفع إلى مدني و3 عناصر ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية من أبناء العشائر، وأصيب إثر تلك الاشتباكات نحو 17 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل ساعات، عراكًا مسلحًا اندلع بين عشيرة “البوعمير” من جهة، وعشيرة “الكسار” من جهة أُخرى في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات بين العشيرتين عن سقوط قتيلين من أفراد العشيرين، بالإضافة إلى مقتل شخص ثالث من عشيرة “المشاهدة” كحصيلة أولية، حيث شارك عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من أفراد العشيرتين في الاقتتال الحاصل، وسط معلومات عن وقوع عدد كبير من الإصابات، قبل أن تتدخل قوات سوريا الديمقراطية وتنتشر كـ “قوات فصل” بين الطرفين.