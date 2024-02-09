على خلفية ثأر قديم.. مقتل شخص بمسدس حربي في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: عثر أهالي على جثة شخص مقتولاً بطلق ناري من مسدس حربي في منطقة الرأس، وذلك على خلفية ثأر قديم بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق، حيث تم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد بالمدينة بعد القبض على القاتل من قبل الأجهزة الأمنية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 37 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 38 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 28 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في درعا راح ضحيتها 12 شخص بينهم طفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 5 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جرائم في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان