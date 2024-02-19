على خلفية حرق العلم التركي ضمن منطقة “درع الفرات”.. الشرطة العسكرية تعتقل 3 أشخاص في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لتركيا 3 أشخاص، ينحدرون من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بتهمة حرق العلم التركي في وسط المدينة، ضمن منطقة “درع الفرات”، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المدينة شهدت يوم أمس استنفار وانتشار من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بعد حرق العلم التركي من قبل مجهول.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بإقدام مجهول على إحراق العلم التركي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تعبيرا عن استيائه من ممارسات وسياسيات الدولة التركية في المنطقة.