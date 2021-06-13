على خلفية خلاف عشائري.. مقتل أحد عناصر “أنصار الأمن العسكري” في قرية بريف القامشلي الجنوبي

محافظة الحسكة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد عناصر “أنصار الأمن العسكري” التابع لأجهزة النظام الأمنية، في قرية الدولاية الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف القامشلي الجنوبي، برصاص مسلحين على خلفية خلاف عشائري بين عائلتين من عوائل القرية منذ مطلع نيسان / أبريل الفائت 2021.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتال مسلح عنيف تشهده قرية الدلاوية الخاضعة لسيطرة النظام السوري بريف القامشلي الجنوبي، بين عائلتين اثنتين على خلفية خلافهم على أرض زراعية في القرية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الاقتتال المسلح أفضى حتى اللحظة إلى مقتل 4 من العائلة الأولى، بالإضافة لمقتل 3 من العائلة الأخرى بينهم اثنين من النساء، وسط استمرار التوتر الكبير في المنطقة.