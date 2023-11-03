على خلفية دعمها للثورة في بداية اندلاعها.. استشهاد سيدة تحت التعذيب في أقبية سجون النظام بدمشق

محافظة دير الزور : استشهدت سيدة تنحدر من قرية المريعية شرقي دير الزور، تحت وطأة التعذيب الوحشي، على يد عناصر النظام، داخل سجن فلسطين في العاصمة دمشق، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالها، وبحسب المعلومات فإن السيدة و العديد من أفراد عائلتها اعتقلوا على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بسبب تأييديهم للثورة السورية أثناء اندلاعها عام 2011.

وبذلك، يرتفع إلى 31 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2023، من ضمنهم 1 من العناصر المنشقين عن قوات النظام وعنصر من الأمن العسكري التابع للنظام، وعنصر في فصيل محلي بالسويداء، ومراسل حربي في قوات النظام.