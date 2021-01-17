على خلفية سوء الأحواء الجوية.. الهدوء الحذر يسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “خفض التصعيد” منذ مساء أمس السبت وحتى اللحظة، وذلك على خلفية الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة بشكل متواصل، فيما خرقت قوات النظام الهدوء الحذر هذا، بإطلاقها عدة قذائف خلال الساعات الفائتة، على الفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على مواقع لقوات النظام في قرية الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية، جنوبي إدلب، ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وصباح اليوم، قصفا صاروخيا متجددا من قبل قوات النظام على أماكن في ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة جنوبي إدلب، والعنكاوي ضمن سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.