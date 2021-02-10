على خلفية “سيارة معدة للتهريب”.. اقتتال مسلح بين فرقة الحمزة والجبهة الشامية شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتال داخل جديد ضمن مناطق النفوذ التركي بالريف الحلبي، حيث دارت اشتباكات بين عناصر من فصيل الحمزة من جانب، وعناصر من فصيل الجبهة الشامية من جانب آخر، عند مدخل منطقة بزاعة بريف حلب الشرقي، على خلفية اعتراض الجبهة الشامية لسيارة معدة للتهريب تابعة لفرقة الحمزة، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة “سنتافي”، اغتالوا مواطنًا من أبناء دير الزور، في حارة اليماني بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويأتي ذلك، في إطار استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة “درع الفرات”.