على خلفية صدور الحكم بالإعدام بحق 6 أشخاص من دير الزور.. فوضى عارمة وقطع طرقات بريف حلب

محافظة حلب: اقتحم عشرات المسلحين من أبناء المنطقة الشرقية “دير الزور”، محكمة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد صدور عقوبة الإعدام بموجب الحكم القضائي الصادر بحق 6 أشخاص من دير الزور وذلك بتهم تنفيذ تفجيرات في ريف حلب، حيث وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لأبناء الشرقية إلى مدينة الراعي بريف حلب، وأغلقوا الطرقات في محيط مبنى المحكمة، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة.

وشهدت مناطق “درع الفرات” ومحيطها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية، خلال العام 2023 الفائت، 24 تفجيراً بأشكال متعددة كألغام وعبوات ناسفة ومفخخات، تسببت بمقتل 19 شخص، هم: 13 مدني بينهم 8 أطفال، و6 من العسكريين.