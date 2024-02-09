على خلفية ضرب شاب.. توتر كبير بين أهالي من قبيلة “العكيدات” وفصيل موالي لتركيا في الباب شرقي حلب

على خلفية ضرب شاب.. توتر كبير بين أهالي من قبيلة “العكيدات” وفصيل موالي لتركيا في الباب شرقي حلب

محافظة حلب: شهدت مدينة الباب ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، استنفاراَ عسكرياَ وتوتراً بين فصيل “فيلق المجد” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وعدد من الأهالي من قبيلة “العكيدات”، وذلك على خلفية قيام عناصر من الفصيل بضرب شاب من أبناء قبيلة “العكيدات” وسط أنباء عن وفاته.

واستنفر الفصيل عناصره في كافة نقاطه في المدينة وسط استنفار من قبل أبناء قبيلة “العكيدات”، وهجوم على مقرات الفصيل في قرية السكرية بريف الباب وهتافهم ضد قائد الفصيل “ياسر عبد الرحيم”، كما وتوجه رتل عسكري من حركة “أحرار الشام الإسلامية” من ريف قباسين باتجاه قرية السكرية.

واندلع أمس شجار بين مواطنين، في شارع زمزم وسط مدينة الباب ضمن منطقة عمليات ” درع الفرات” بريف حلب، في حين تطور لاشتباكات مسلحة، بين مواطنين ينحدرون من مدينة تادف من جهة، وآخرين من ” آل المعراوي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.