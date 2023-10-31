على خلفية طعن سيدة ومحاولة اغتصاب ابنتها من قبل أحد المهربين.. اشتباكات مسلحة بين مهجرين من دير الزور ومنبج في جرابلس

على خلفية طعن سيدة ومحاولة اغتصاب ابنتها من قبل أحد المهربين.. اشتباكات مسلحة بين مهجرين من دير الزور ومنبج في جرابلس

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من مهجري دير الزور وآخرين من مدينة منبج استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي ضمن منطقة “درع الفرات”، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة، وذلك على خلفية قيام أحد أبناء دير الزور ويعمل في مجال تهريب البشر إلى تركيا بطعن امرأة ومحاولة سرقتها خلال تهريبها إلى تركيا مما أدى لإصابتها، ومحاولة اغتصاب ابنتها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصر من فصيل “فرقة الحمزة” ينحدر من بلدة السفيرة وينمتي لعائلة “آل عبدو”، إثر تعرضه لعملية اغتيال، من قبل أحد أفراد عائلة “آل حجو”، على خلفية قضية ثأر قديم، وذلك على طريق قبة الشيح في ريف الباب شرقي حلب، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.