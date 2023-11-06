على خلفية قصف “قسد”..ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين إلى اثنان في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام والمـ ـيـ ـلـ ـشـ ـيات الإيرانية

محافظة دير الزور: فارق مدني آخر الحياة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أثناء قصف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بعشرات القذائف مدينة الميادين رداً على استهداف قوات النظام لنقاطها، وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين استشهدوا في مدينة الميادين نتيجة قصف “قسد” إلى اثنان.

وأشارالمرصد السوري اليوم، إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام ووالدته في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، كما وأصيب أخرون بجراح متفاوتة بينهم سيدة، نتيجة سقوط قذائف مدفعية، تزامنا مع اشتباكات على ضفتي الفرات.

كما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام في غرب الفرات، إلى بلدتي ذيبان والحوايج على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، وأدت الاشتباكات إلى إحراق عربة عسكرية لـ “قسد” من قبل المسلحين، ومن ثم انسحاب الأخيرة باتجاه مناطق النظام.