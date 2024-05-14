على خلفية قضية ثأر.. إصابة طبيب برصاص مسلحين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أصيب طبيب بجراح إثر تعرضه لإطلاق نار بشكل مباشر من قبل مسلحلين يستقلون دراجة نارية في منطقة الخط الغربي ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، وذلك على خلفية قضية ثأر قديم.

وفي 9 أيار الجاري، قتل مواطن وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة جراء اندلاع اشتباكات عشائرية بين أبناء عشيرتي “النوفل” و”الطلاع” على خلفية خلافات بينهما في بلدة الشحيل ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، وسط استمرار الاشتباكات والتوتر بين الطرفين في البلدة.