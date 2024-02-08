على خلفية قضية ثأر.. مقتل مواطن ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مواطن اليوم جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل أشخاص من عائلة “المداح” بسبب قضية ثأر بينهم، في سوق الأغنام “الماكف” في مدينة العشارة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 34 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 35 شخص، هم: 3 أطفال، و6 مواطنات، و 25 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 11 جرائم في درعا راح ضحيتها 11 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

–2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 1 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجل