توتر بين الأهالي وقسد شرقي دير الزور على خلفية قيام عناصر من الأخير بإطلاق النار على ثلاثة شبان في جديد عكيدات

توتر بين الأهالي وقسد شرقي دير الزور على خلفية قيام عناصر من الأخير بإطلاق النار على ثلاثة شبان في جديد عكيدات

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية عمدوا إلى اطلاق النار على ثلاثة شبان كانوا قرب معابر التهريب المائية مع مناطق النظام في قرية جديد عكيدات شرقي دير الزور، ما أدى لإصابة شاب بطلق ناري، ليقوم بعد ذلك بعض من الأهالي بالهجوم على النقطة العسكرية في القرية واحتجاز عناصرها و الذين تم اطلاق سراحهم بعد تدخل وجهاء من القرية، من ثم اعتقلت “قسد” ثلاثة شبان من أبناء القرية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 31 يوليو/المنصرم، توترا أمنيا في بلدة الباغوز في ريف دير الزور، بين عناصر “قسد” من جهة، وعائلة من سكان البلدة من جهة أخرى، إثر استهداف عناصر قسد لشاب مسلح رفض التوقف وتسليم نفسه، ما أدى إلى إصابته بجروح، وسط استنفار “قسد” تحسبا لرد فعل الأهالي.

على صعيد متصل، أطلق مسلحون النار على دورية عسكرية لـ”قسد” في حي الناصيف في البلدة، ما أسفر عن أضرار مادية.

وفي سياق ذلك، طوقت “قسد” حي الناصيف واستقدمت نحو 200 عنصر لاعتقال شبان من الحي.