على خلفية محاولة اعتقال عنصر من الدفاع الوطني بسبب حوزته للمخدرات.. اشتباكات مسلحة بين الأخيرة والأمن الجنائي بدير الزور

محافظة دير الزور : أصيب عنصران من الدفاع الوطني خلال اشتباكات مسلحة بين دورية تابعة للدفاع الوطني و عناصر من فرع الأمن الجنائي في حي الموظفين بمدينة ديرالزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

وحصل الاشتباك بعد عثور عناصر الأمن الجنائي على كيس يحوي حبوب مخدرات بحوزة عنصر من الدفاع الوطني ومحاولة اعتقاله، وانتهت الاشتباكات باستقدام تعزيزات عسكرية للأمن الجنائي وإغلاق بعض الطرق في الحي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 2 تشرين الأول الجاري، إصابة عنصرين من “الأمن الجنائي” بجروح، نتيجة هجوم عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” على سيارة للأمن الجنائي كانت تقل موقوفا، حيث أطلق عنصر الدفاع الوطني النار على العنصرين، في حي القصور بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، ما أدى إلى إصابتهما، وتحرير الموقوف.