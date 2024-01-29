على خلفية محاولة اغتيال قيادي.. اشتباكات مسلحة بين أسود الشرقية وأبناء عشيرة البوسرايا في ديرالزور

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلة البوسرايا من جهة، وميليشيا أسود الشرقية من جهة أخرى، على خلفية اتهام الأخيرة أحد أنباء البوسرايا بالضلوع في عملية اغتيال قائد أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران قبل يومين.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب بطلق ناري طائش، وسط معلومات عن استنفار أبناء قبيلة البوسرايا بالقرب من مقرات أسود الشرقية، في حي الضاحية بمدينة ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

يذكر أن المرصد السوري قد أشار في 26 من كانون الثاني الجاري، إلى مقتل شاب مدني برصاص مجهولين، خلال محاولة اغتيال قائد فصيل أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران بمدينة دير الزور، حيث جرى استهداف سيارة القيادي بالرصاص أثناء وجودها عند ورشة لتصليح السيارات بحي الضاحية في مدينة دير الزور، وكان بداخل أحد العاملين بالمكان ما أدى لمقتل ولم يصب القيادي بأذى حيث كان خارجها، فيما أصيب شخص آخر بالاستهداف.