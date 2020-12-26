على خلفية محاولة اغتيال قيادي في صفوفها.. “الجبهة الشامية” تواصل اعتقال نحو 20 شخص من أهالي ناحية معبطلي في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا، تواصل منذُ نحو أسبوع اعتقالها لأكثر من 20 شخصاً من أبناء ناحية معبطلي من بينهم ثلاثة نساء، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين من أبناء ناحية معبطلي هم من أبناء الطائفة “العلوية”، جرى اعتقالهم على خلفية تعرض قيادي في صفوف الجبهة الشامية لمحاولة اغتيال في ناحية معبطلي من خلال انفجار عبوة ناسفة بسيارته، في الـ 18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدت حين ذاك لإصابة مرافقه.

وكان المرصد السوري قد نشر في 22 ديسمبر/كانون الأول، أن الفصائل الموالية لتركيا شنت حملة اعتقالات طالت الرجال والنساء من أبناء ناحية معبطلي بريف عفرين، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا في 18 ديسمبر/كانون الأول، في حين أفرجت عن عدد منهم بعد ساعات من الاعتقال والتحقيق، بينما لا يزال نحو 20 مواطن عفريني رهن الاحتجاز، وفي سياق ذلك، اعتقلت الفصائل الموالية لتركيا عدداً من أهالي قرية حمطاطو في ريف عفرين، دون معرفة الأسباب.