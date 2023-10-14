على خلفية مداهمة منزل قيادي بعد تعذيبه لقاصر بشكل وحشي.. اشتباكات مسلحة بين مجموعتين من فصيل “الجبهة الشامية” بريف حلب الشمالي

على خلفية مداهمة منزل قيادي بعد تعذيبه لقاصر بشكل وحشي.. اشتباكات مسلحة بين مجموعتين من فصيل “الجبهة الشامية” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من عشيرة “الجيس” وأخرى من عشيرة “العجيل” تتبعان لفصيل الجبهة الشامية المنضوية ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بريف إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” شمالي حلب، وذلك على خلفية مداهمة منزل قيادي أقدم على تعذيب قاصر بشكل وحشي،”، وبسبب خلافات أخرى بين المجموعتين على نقاط معابر التهريب باتجاه تركيا حيث تحاول كل مجموعة من الفصيل السيطرة عليها.

واعتدى عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” بشكل وحشي، على شاب قاصر في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة “درع الفرات”، حيث تعرض للتعذيب الشديد أثناء تواجده في بساتين الزيتون، وذلك بسبب اتهامه من قبل عناصر الفصيل بالسرقة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط ردود شعبية غاضبة من ممارسات الفصيل.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، استمرار للانفلات الأمني والفوضى، وسط حالة استياء شعبي واسع من ممارسات اللاإنسانية التي تطال المدنيين ضمن منطقة “درع الفرات”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 12 تشرين الأول الجاري، مقتل عنصر من فصيل “فيلق الشام”، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة نوع ” سنتافيه”، في حي الصناعة في مدينة إعزاز ضمن مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق ” درع الفرات”.