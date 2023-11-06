على خلفية مضايقة فتاة من قبل أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”.. اشتباكات بين الأخيرة وأهالي تتسبب بإصابة سيدة بدير الزور

على خلفية مضايقة فتاة من قبل أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”.. اشتباكات بين الأخيرة وأهالي تتسبب بإصابة سيدة بدير الزور

محافظة دير الزور: أصبيب سيدة بطلق ناري جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” ومجموعة من الأهالي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية ملاحقة أحد عناصر “الدفاع الوطني”، لفتاة ومضايقتها في حي الجورة بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ويشار بأن مثل هذه الحوادث قد تكررت عدة مرات سابقاً.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 تشرين الأول الفائت، إصابة عنصران من الدفاع الوطني خلال اشتباكات مسلحة بين دورية تابعة للدفاع الوطني و عناصر من فرع الأمن الجنائي في حي الموظفين بمدينة ديرالزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.