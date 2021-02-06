على خلفية مقتل شاب برصاص عناصر الفرقة الرابعة.. توتر أمني واستنفار لحواجز قوات النظام في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون من الفرقة الرابعة بالأسلحة الرشاشة، شابين من أبناء بلدة كناكر بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل أحدهما.

وعلى إثر ذلك، رصد المرصد السوري توتر أمني وانتشار للمسلحين في شوارع البلدة، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع.

وفي سياق ذلك، استنفرت حواجز قوات النظام المتمركزة في محيط البلدة، وتوقفت الحركة المرورية في الطرقات وأغلقت المحال التجارية في البلدة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 30 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين مجهولين هاجموا، حاجزاً لقوات النظام يقع بين بلدتي بيت تيما وبيت سابر في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.