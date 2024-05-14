على خلفية مقتل شاب.. عشائريون يقطعون طريق الهول-الحسكة بالإطارات المشتعلة

محافظة الحسكة: قطع مسلحون طريق الهول-الحسكة بالإطارات المشتعلة، على خلفية جريمة قتل بحق مواطن من قبيلة المشاهدة يتهم بارتكابها مسلح من قبيلة الشرابين.

وفي سياق ذلك، توجه وفد من قبيلة البكارة يضم عدة شيوخ ووجهاء إلى المنطقة، للعمل على إيقاف النزاع بين أبناء القبيلتين.

وأسر مسلحون من قبيلة المشاهدة، أمس، 8 أشخاص من قبيلة الشرابين في محافظة الحسكة، لمطالبة الأخيرة بتسليم متهم بقتل شاب من أبناء المشاهدة، وهددوا بتصفية الأسرى في حال رفضهم تسليم المتهم بالقتل.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط وصول حشود كبيرة لمسلحي القبيلتين، للمشاركة بالاقتتال المتصاعد في حي خشمان بمدينة الحسكة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مواطنا قتل إثر استهدافه برصاص مسلحين أثناء توجهه مع شريكه إلى الأراضي الزراعية للحصاد، في قرية جاموس على طريق الحسكة – تل براك بريف الحسكة.