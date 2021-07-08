على خلفية مقتل قيادي برصاص مسلحين يوم أمس.. “اللواء الثامن” الموالي لروسيا يفرض حظر تجوال ويقوم باحتجاز شبان ورجال وإحراق منازل في بلدة شرقي درعا

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف درعا الشرقي، قيام عناصر “اللواء الثامن” التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، بفرض حظر تجوال في بلدة المتاعية، وقام باحتجاز عدد كبير من الشبان والرجال في البلدة، وذلك على خلفية مقتل قيادي من الفصيل في اشتباكات مع مطلوبين ضمن البلدة، وأضاف نشطاء المرصد السوري، بأن عناصر اللواء قاموا بإحراق أكثر من 9 منازل للمدنيين في المتاعية أيضاً.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى قيادي مجموعة وعنصر وأُصيب اثنان آخران من مرتبات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، بِاشتباكات في قرية المتاعية بريف درعا، بعد محاولة عناصر اللواء اعتقال عدد من المطلوبين، في حين دارت اشتباكات لاتزال حتى مساء اليوم،فيما توجه رتل تابع للواء الثامن من مدينة بصرى الشام باتجاه قرية المتاعية شرقي درعا.