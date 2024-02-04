على خلفية مقتل مواطن.. محليون يهاجمون حاجزا لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور: قتل مواطن برصاص أطلق من جهة دورية لـ”قسد” على الطريق في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وسط استياء كبير للمواطنين في البلدة احتجاجاً على حادثة القتل.

وفي سياق ذلك، هاجم عدد من الأهالي على حاجز لعناصر “قسد”، في حين رد عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأشار المرصد السوري في 1 من شباط إلى إصابة مواطن من أبناء بلدة بقرص تحتاني بريف دير الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بجروح، نتيجة إطلاق نار مصدره ضفة النهر المقابلة “مناطق قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك أثناء عمله بأرضه الزراعية.