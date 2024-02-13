على خلفية مقتل 5 من الدفاع الوطني على يد قسد.. تحشيدات ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الجهة المقابلة لمناطق “قسد”

على خلفية مقتل 5 من الدفاع الوطني على يد قسد.. تحشيدات ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الجهة المقابلة لمناطق “قسد”

محافظة دير الزور: قتل 5 من الدفاع الوطني وأصيب آخرون بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.

بينما شهدت مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية صباح اليوم، تحشيدات عسكرية، متمثلة بالأسلحة والعتاد، في الجهة المقابلة لمناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في الجرذي وأبو حردوب وأبو حمام والشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وقابل هذه التحشيدات، استنفار أمني وعسكري من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطق نفوذها في الريف الشرقي بدير الزور، تحسبا من أي هجوم محتمل.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى سقوط عدة قذائف بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، بالقرب من منازل المدنيين في قرية الهرموشية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الغربي، مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية المحاذية للقرية نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر “الدفاع الوطني” وقوات سوريا الديمقراطية.