على خلفية مهاجمة منزل مقرب لإيران.. عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 يطاردون ميليشيات موالية للنظام في ريف حمص الشمالي

محافظة حمص: اندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، دارت بين عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 الموالي لإيران من جهة، وبين مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للنظام (ميليشيا رديفة)، على خلفية مهاجمة المجموعة المسلحة لمنزل أحد أبناء قائد الفوج المدعو “خيرالله عبد الباري” الملقب بـ “خيرو الشعيبة”.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المدعو “خير الله عبد الباري” يعتبر قائد الفوج الذي يديره إيران في ريف حماة الجنوبي، وعقب مهاجمة المنزل طارد عناصر الفوج المجموعة المسلحة في شوارع المدينة وسط استخدام قنابل يدوية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل شخصين بطلق طائش.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 15 شباط الجاري، ارتفاع عدد القتلى إلى 3 بعد أن فارق الحياة مسلحين اثنين، نتيجة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلة من بلدة الدلبوز وعائلة من بلدة المزرعة المدعومتين من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية، نتيجة خلافات بين الطرفين.

وذكر المرصد السوري، إلى أن مسلحا يتبع لـ”حزب الله” اللبناني، فارق الحياة نتيجة الاشتباكات، وسط استنفار أمني مكثف في عدد من أحياء مدينة حمص منعا من عمليات انتقامية بين العائلات المتقاتلة.