على غرار مورك.. تحضيرات تركية متواصلة للانسحاب من نقطة شير مغار غربي حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، مواصلة القوات التركية المتواجدة في النقطة الحادية عشر ضمن قرية شير مغار شمال غربي حماة، بالتحضيرات والاستعداد للانسحاب من النقطة الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، حيث تواصل توضيب أمتعتها وتفكيك معداتها استعداداً للرحيل، في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية إخلاء نقطة مورك بريف حماة الشمالي، فعلى الرغم من من إخلاء النقطة بشكل شبه كامل، إلا أن هناك سيارات تركية تتحرك بشكل فردي يومياً من مورك إلى تركيا أو المواقع التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية المتمركزة في النقطة الحادية عشر ضمن قرية شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة تتجهز لاخلائها على غرار نقطة المراقبة في مورك التي جرت قبل 10 أيام.

يذكر أن القوات التركية تمركزت في شير مغار في 14 حزيران/يونيو 2018.

ورصد المرصد السوري، استمرار القوات التركية في نقل المعدات والتجهيزات من النقطة التاسعة في مورك، وتنقلها بحماية من القوات الروسية إلى مناطق جبل الزاوية بريف إدلب، وكانت القوات التركية بدأت بتفكيك ونقل أجزاء كبيرة من معدات النقطة التاسعة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.