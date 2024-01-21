على متنها جنود ومعدات عسكرية ولوجستية.. طائرة شحن أمريكية تهبط في قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت مساء اليوم طائرة شحن تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية دقيقة، بالإضافة إلى عدد من الجنود، بحماية طائرتين مروحيتين تابعتين للقوات الأمريكية، في قاعدة “التحالف الدولي” خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تشديد أمني مكثف في محيط القاعدة وتحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز القواعد الأمريكية في سوريا، في ظل الهجمات المتكررة من قبل ميليشيات موالية لإيران تحت مسمى “المقاومة الإسلامية” في العراق.

ورصد المرصد السوري في 19 كانون الثاني الجاري، بوط طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية من أسلحة وذخائر بالإضافة إلى معدات لوجستية في قاعدة “التحالف الدولي” خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من الأراضي العراقية.