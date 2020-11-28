على مرأى القوات الروسية.. نزوح لأهالي عين عيسى شمالي الرقة على خلفية التصعيد التركي المتواصل على المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي تركي في بلدة عين عيسى، الواقعة بريف الرقة الشمالي والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتزامناً ذلك مع نزوح لأهالي المنطقة في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات مواطنين.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، عمليات قصف صاروخي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية، مستهدفة مواقع وتمركزات للفصائل الموالية لأنقرة في محيط قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، وردت القوات التركية بقصف مماثل استهدف مواقع لقسد في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.