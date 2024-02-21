على مرأى ومسمع القوات التركية.. الفصائل الموالية لأنقرة تواصل نهب ثروات عفرين وأريافها

محافظة حلب: تواصل الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين إبادة الطبيعة عبر القطع الجائر للأشجار المثمرة والحراجية، المستمر منذ عام 2018، بغية الإتجار بالحطب والمنفعة المادية.

وفي هذا السياق، أقدم فصيل جيش النخبة وجيش الشرقية على قطع حوالي 135 شجرة زيتون منها تم اقتلاعها من جذورها وأخرى بشكل جزئي وذلك في قرى استير بريف عفرين وميدانكي بناحية شران بريف عفرين، أمام أنظار القوات التركية دون حسيب أو رقيب.

وفي خضم الحديث عن انتهاكات “الجيش الوطني” بحق أهالي عفرين، فرض فصيل السلطان سليمان شاه المعروفة بـ ” العمشات ” إتاوات مالية كبيرة على أهالي كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين حيث تراوحت قيمة الإتاوة ما بين 1500 إلى 5 ألاف دولار أمريكي، وقد أمهلوا الأهالي عدة أيام لدفع قيمة الإتاوة مهددين باعتقال أي مواطن يرفض دفعها، مع تلفيق التهم لهم بالتعامل مع “الإدارة الذاتية”.

وفي قرية ميدانكي بناحية شران وضع مسلحون محسوبون على فصائل “الجيش الوطني” حاجزا طيارا وقاموا بسلب مواطنين اثنين يستقلان سيارة توزيع مواد الغذائية وما بحوزتهما من هواتف خليوية ومبلغ مالي قدره 15 ألف ليرة تركية.

وأشار المرصد السوري في 23 كانون الثاني الفائت إلى أن فصيل فرقة “السلطان مراد” يواصل قطع أشجار الزيتون في مدينة عفرين على قدم وساق، وسط استياء شعبي واسع، وفي هذا السياق، أقدم عناصر الفصيل على قطع حوالي 150 شجرة زيتون في قرى ديرصوان ومرساوا وتل طويل بريف عفرين، خلال اليومين الماضيين، وذلك بغية بيعها كحطب للتدفئة.