على مقربة من المواقع التركية.. اشتباكات بين قوات النظام والفصائل بريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، على محاور التماس بريف سراقب الغربي، ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، وسط استنفار للقوات التركية المتواجدة في المنطقة هناك، على صعيد متصل قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وفليفل ومناطق أخرى في جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن الريف الجنوبي لإدلب، ومناطق أخرى في محيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء المنطقة.