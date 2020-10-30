على وقع الاستياء الشعبي المتواصل في درعا.. مجهولون يخطون عبارات مناهضة للنظام السوري شرقي المحافظة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات مناهضة للنظام السوري، خطها مجهولون على بعض الجدران في بلدة السهوة الواقعة شرقي محافظة درعا، حيث كُتب “يسقط كلب إيران – المخبرين جايينكم – ارحل بشار – حزب البعث خونة”، يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات القتل والخطف ومحاولات الاغتيال اليومية، والتي تطال متعاونين وعناصر من قوات النظام وأشخاص ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وأجروا “تسويات ومصالحات” وأصبحوا في صفوف قوات النظام.

ورصد المرصد السوري في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عبارات خطّها مجهولون على منازل مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، تندد بأفعال النظام السوري، حيث كُتب “سكوتنا هو سبيل تصفيتنا فرداً فرداً”، وعبارات أخرى تهدد رئيس فرع الأمن العسكري بالقتل.

ويأتي ذلك، استمراراً للانتفاضة الشعبية في محافظة درعا ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، خروج نحو 3000 مواطن بتشييع القيادات والمقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بمدينة درعا البلد، هتفوا خلال التشييع بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، محملين مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت لـ”النظام السوري” وأجهزته الأمنية.